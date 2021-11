Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Maurizio Ricci, autore del libro Marco Pantani ed ex addetto stampa della fondazione Marco Pantani, negli anni si è battuto a più riprese perché venga fatta luce sulla morte del Pirata. Ricci, quasi trevigiano d'adozione per aver vissuto per anni a Vittorio Veneto quando era team manager della squadra femminile sponsorizzata del Cavalier Teofilo Sanson, ha sempre sostenuto che ci fossero troppe incongruenze nelle precedenti indagini...