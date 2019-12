CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MINISTROVENEZIA In visita alla Venice International University con sede sull'isola di San Servolo, ad un mese dall'acqua record, il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti ha incontrato rettori e docenti degli alcuni atenei veneti ed italiani. «Il ministro Boccia sta lavorando in maniera costante ed impegnata e si arriverà a breve ad una proposta ha detto Fioramonti in merito al capitolo istruzione dell'intesa sull'autonomia tra regioni e governo dobbiamo evitare che la scuola diventi un terreno di...