Il ministro tedesco Maas a Marzabotto: «Dolore e vergogna per le stragi naziste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAROMA A 74 anni di distanza dagli eccidi di Marzabotto, il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, e quello tedesco, Heiko Maas, si sono ritrovati nel luogo del massacro - fra i più gravi della Seconda guerra mondiale - per commemorare, insieme per la prima volta, le vittime della ferocia nazista: 770 persone trucidate, 217 delle quali bambini. «Con profondo dolore e grande vergogna mi inchino davanti alle vittime e ai loro familiari - ha detto Maas dal palco montato di fronte alla chiesa - Non è scontato che un...