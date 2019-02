Il ministro pensa a un decreto per «sigillare» le acque alle Ong

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Mentre Silvio Berlusconi invita il quasi alleato Matteo Salvini «a rimpatriare i 600 mila clandestini» come aveva promesso, al Viminale si mette a punto un nuovo decreto sicurezza che dovrebbe permettere di «sigillare» le acque territoriali italiane alle Ong.IL TENTATIVO Al lavoro i tecnici dei ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e ieri i due ministri hanno accennato all'obiettivo in due diverse interviste tv. «Non pensiamo ad un blocco navale, stiamo creando una norma che inibisca l'ingresso delle Ong per ordine...