Il ministro: le scuole giustifichino le assenze di chi va a manifestare

IL CASOROMA Tutti alla manifestazione per il clima, il ministro Fioramonti chiama a raccolta gli studenti per invitarli in piazza. E chiede alle scuole di non considerarli assenti. Venerdì prossimo, quindi, in occasione del terzo Global Strike for Future, gli studenti potranno disertare le lezioni per aderire ad una delle tante manifestazioni locali che prenderanno vita. A deciderlo è stato il ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti che, con una circolare indirizzata alle scuole, chiede di non considerare la giornata di venerdì come...