Il ministro Lamorgese: «La commissario Spitz sarà bravissima»

LA VISITAVENEZIA «In questo momento non c'è bisogno di polemiche, di fronte ad una situazione del genere devono sparire le differenze politiche e ci deve essere solo l'interesse per Venezia». È quanto ha affermato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese arrivata ieri mattina a Venezia, dov'è stata prefetto fino a 6 anni fa, per un sopralluogo e per incontrare le forze di polizia e i vigili del fuoco. Con lei, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il sindaco Luigi Brugnaro, il governatore Luca Zaia, il capo della...