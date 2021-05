Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti assicura che per l'acciaio italiano lo Stato farà la sua parte e si dice ottimista sul futuro del settore. «Abbiamo un mondo produttivo legato all'acciaio privato che funziona benissimo - ha ricordato Giorgetti - che è eccellenza, non faccio nomi. Epperò abbiamo dei problemi in particolare a Taranto e a Piombino, limitatamente a Terni», ha poi aggiunto. In particolare, ha...