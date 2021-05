Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il ministro dell'Innovazione Tecnologica Vittorio Colao ha insistito sui vantaggi del digitale, che abbassa le barriere per chi vuole fare impresa e spinge la mobilità sociale. «Dobbiamo crescere, e in Italia dobbiamo farlo di più - ha affermato il ministro - Perché avremo anche un problema demografico molto forte. L'innovazione tecnologica è importante perché spinge la mobilità sociale e abbassa le barriere del fare. In cinque anni -...