Il ministro dell'Ambiente: «Fucili fermi la domenica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia «un appello alle Regioni affinché modifichino fin da subito il calendario in corso e blocchino almeno le battute di caccia (quelle ai cinghiali, le più pericolose e a rischio incidenti) la domenica, quando boschi e monti sono popolati ancora di più di escursionisti». Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook dopo la tragedia in provincia di Imperia. «In tantissimi mi avete scritto chiedendomi una posizione netta sulla caccia - scrive Costa -. Quanto...