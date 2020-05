LE REAZIONI

VENEZIA «L'operazione contro il traffico di rifiuti in Veneto che ha portato all'arresto di 9 persone, dimostra ancora una volta che le costanti attività di monitoraggio e di contrasto a questi fenomeni portano a risultati importanti per la tutela dell'ambiente e della nostra salute. Il tema dello smaltimento dei rifiuti non ha confini geografici e sappiamo bene come da anni anche il nostro territorio sia coinvolto in simili attività illecite. Per questo motivo è indispensabile non abbassare la guardia e fare aumentare ai cittadini il senso di responsabilità sulle questioni ambientali». Lo afferma Federico D'Incà, ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento. «Ringrazio la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia e i Carabinieri del Noe di Treviso - ha aggiunto - per l'importante attività investigativa».

IL COLLEGA

«Oggi abbiamo inflitto un durissimo colpo al crimine ambientale, un grande risultato che è scaturito dall'attenzione che lo Stato ha impresso negli ultimi anni al contrasto del fenomeno dei roghi dei depositi di rifiuti» - ha ribadito invece il ministro dell'Ambiente Sergio Costa «mi complimento con tutti gli uomini dei Carabinieri coinvolti e con la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia - continua Costa - per questo importante risultato che ha permesso di dimostrare e di fermare un traffico illecito di rifiuti provenienti da varie regioni, tra cui la Campania, diretti e poi scaricati in capannoni abbandonati del Veneto e dell'Emilia Romagna per poi essere dati alle fiamme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA