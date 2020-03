IL CASO

VENEZIA Non è il tempo delle polemiche, men che meno delle critiche, figuriamoci dei «conflitti». È una sonora reprimenda quella che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francescio Boccia riserva ai suoi compagni e amici di partito, il Pd, che, in giro per l'Italia, continuano ad attaccare i governatori di Regione politicamente avversari. Ebbene, dice Boccia, ben venga «il diritto di controllo», ma «le critiche distruttive» no.

La bacchettata ai colleghi di partito è arrivata dopo la videoconferenza che il ministro Boccia ha avuto con i presidenti di Regioni. Alcuni governatori di centrodestra si sarebbero lamentati di essere in questa fase sotto attacchi continui. Fermo l'intervento dell'esponente dem: «Ci sono conflitti ancora in queste ore, critiche delle opposizioni locali ai diversi presidenti delle Regioni, in certi casi da parte di forze, come il mio Pd, che sono invece al governo nazionale - ha detto Boccia - Così come chiediamo alle opposizioni unità nazionale e senso delle istituzioni, dobbiamo darli su scala regionale. Serve una moratoria alle critiche distruttive, fermo restando il diritto di controllo».

Va da sé che l'invito è rivolto a tutte le opposizioni, in Veneto dunque anche al M5s. Ma è soprattutto ai colleghi del Pd che il ministro si è rivolto anche se dai dem veneti ieri non sono arrivate critiche alla giunta di Luca Zaia.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini, con una lettera rivolta al governatore, all'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin e al presidente del consiglio Roberto Ciambetti, ieri ha chiesto una audizione online per discutere del Piano Marshall annunciato dallo stesso governatore per far fronte all'emergenza dovuta al contagio da coronavirus. «Nelle ultime ore si è parlato di riapertura di ospedali dismessi, attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva - hanno detto il capogruppo Stefano Fracasso e i consiglieri Graziano Azzalin, Anna Maria Bigon, Bruno Pigozzo, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis - Crediamo perciò sia quanto mai opportuna una informativa che chiarisca i presidi interessati e le strutture convenzionate coinvolte, Negrar e Pederzoli in particolare. Siamo in un momento drammatico, ma la programmazione sociosanitaria resta prerogativa dei consiglieri ed è doveroso informarli, in modo da contribuire, tra l'altro, alla corretta diffusione delle misure che la Regione sta mettendo in campo. Naturalmente l'audizione potrà svolgersi con le modalità on-line che sono state assunte dall'Ufficio di presidenza del consiglio, non escludendo nemmeno un collegamento dalla sala operativa della Protezione civile del Veneto».

Richiesta legittima ma che a Palazzo Balbi sarebbe stata colta con un po' di stizza: si è in piena emergenza, si contano i morti, si teme che i posti letto non bastino e l'opposizione vuole un'audizione on-line?

