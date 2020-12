Il mini lockdown introdotto da ieri alle 14 dall'ordinanza Zaia che vieta lo spostamento in uscita fra comuni ha ottenuto l'effetto voluto. Nel pomeriggio in tutta la provincia non si sono verificate particolari criticità. A seguito delle indicazioni della Prefettura, tutte le forze dell'ordine hanno intensificato le pattuglie sulle principali arterie di scorrimento in collaborazione con le polizie locali del territorio. Certo è che fin dal mattino il centralino dei vigili urbani del comando di Venezia è stato assaltato da telefonate di richiesta di chiarimenti: in primis le regole per il rientro senza incorrere in eventuali sanzioni. A Mestre via vai in centro, con afflusso ordinato nei negozi. A Venezia ristoranti vuoti in area marciana, ma prima di pranzo locali pieni in Erbaria a Rialto, tradizionale punto per gli aperitivi del sabato mattina. «Veri e propri posti di controllo - afferma il comandante Marco Agostini - li allestiremo da domani perché stiamo studiando il testo del decreto governativo per chiarire come interagisce con l'ordinanza Zaia. Ad esempio il nodo estetiste: per la Regione è possibile lo spostamento per i governo no. Non si può pensare di predisporre servizi programmati nell'arco di una notte. In ogni caso - continua Agostini - facciamo affidamento sul senso di responsabilità dei cittadini e in generale sul buon senso di ognuno. Se dovessi fermare ogni veicolo, faccio un esempio, proveniente da Spinea si formerebbe una coda di macchine infinita. La ratio della misura non è questa. Bensì quella di evitare affollamenti e assembramenti». Carabinieri e polizia si sono posizionati invece sulle strade in ingresso a Mestre: dalla Miranese, alla Castellana, alla Triestina. E da quanto è stato possibile accertare, il battesimo ha funzionato: tutto nella normalità anche nel Clodiense, in Riviera, nel Miranese e nel Veneto Orientale.

