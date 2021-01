IL METEO

BELLUNO «C'è così tanta neve che non sappiamo più dove metterla. Abbiate pazienza e muovetevi di casa solo se necessario». Marianna Hofer, sindaco di Valle di Cadore, uno dei comuni che si affaccia sulla statale che porta a Cortina, pochi minuti prima delle 17.30 aggiorna tutti dalla sua pagina Facebook. Il suo tono, stanco e rassegnato, riassume bene la straordinarietà della situazione. I vigili del fuoco bellunesi da ieri mattina non hanno avuto un attimo di tregua. A metà pomeriggio il ruolino conta trenta interventi in corso e altrettanti in attesa. «Rami spezzati, neve, tanta, da rimuovere dai tetti» spiegano dal comando provinciale. In serata anche l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin ha fatto appello ai cittadini di limitare gli spostamenti: «Il rischio slavine - ha spiegato - è molto alto e così il rischio frane. Le strade in molti casi sono quasi impraticabili e quindi devono essere lasciate libere per i mezzi tecnici e di soccorso». In Comelico: a Santo Stefano i pompieri sono stati costretti ad intervenire a ripetizione per spalare la neve dai tetti prima che qualcuno rischiasse di crollare. Sul fronte della viabilità, per l'intero pomeriggio Anas e Veneto Strade hanno lottato per riaprire più tratti di strada possibile ma non è stata un'impresa semplice: si è resa necessaria la chiusura di Passo Cimabanche, sopra Cortina, e del Passo Giau a causa di slavine cadute sul lato altoatesino dei due valichi. Sempre per il rischio di valanghe si è resa necessaria anche la chiusura al traffico di Passo Valles e l'Alemagna in un tratto di alcuni chilometri in località Fiames, sempre a Cortina. La ex bellunese Sappada si è trovata isolata nel versante friulano. Non è andata meglio in Agordino: nella valle di San Lucano la frazione di Col di Prà, venti abitanti in tutto, si trova di nuovo con la strada chiusa. I residenti possono spostarsi soltanto scortati da personale della Protezione civile in orari prestabiliti. In tutto il territorio della provincia ci sono stati diversi black-out.

Ma nell'intera regione ieri non sono mancate le frane e gli allarmi relativi al maltempo: alle 18 sulla un grosso distacco si è verificato tra Tempesta e Malcesine, in provincia di Verona, costringendo alla chiusura della strada statale 249. Nell'Altopiano dei Sette comuni, ad Asiago, la neve scesa nelle ultime ore, una vera e propria bufera che ha portato ad accumuli fino ad un metro e mezzo in alcuni punti, ha anche costretto alla chiusura della (solitamente) trafficata strada del Costo.

Andrea Zambenedetti

