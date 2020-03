IL MESSAGGIO

TREVISO Paura, responsabilità, unione. Sono queste le parole con cui Alessandro Benetton legge l'emergenza da contagio oggi in atto. Sempre con una parola costruttiva, rivolta al futuro. «Dalla paura dell'oggi dobbiamo trarre spunto per guardare al domani». Così il manager risponde ai suoi follower sul tempo sospeso del Coronavirus. Mentre il gruppo Benetton ha deciso di donare 3 milioni di euro agli ospedali di Roma, Treviso e Milano, le città cuore dell'attività, espressamente destinati ai medici e agli ospedali che combattono questa battaglia, anche il manager trevigiano nel postare l'appuntamento sui social #uncaffèconeAlessandro, registrato prima del picco emergenza Covid 19, entra nel vivo dell'emergenza. «Anche io in questi giorni ho seguito e le indicazioni delle autorità sanitarie, cercando di limitare al minimo spostamenti e contatti con persone» esordisce Benetton. In casa con la famiglia a Treviso, Alessandro ha detto stop a tutti gli impegni internazionali. «Ne ho approfittato per approfondire la questione, provando a orientarmi davanti alle mille opinioni e teorie, spesso contrastanti. Mi sono fatto un'idea ben definita, non tanto dell'emergenza in sè, su cui si scrivono cose ogni giorno, ma su ciò che l'emergenza stessa ci mette davanti agli occhi, in modo crudo e inequivocabile».

L'ISOLAMENTO

Il manager trevigiano spiega di non voler entrare in dettagli tecnici e medici che è meglio lasciare agli addetti ai lavori. E di non voler seguire il filo dei bollettini. Perché la pandemia diventi però un'occasione per riflettere sulla sostanza.

«Siamo fragili. Come individui, come società, come pianeta. Siamo fragili e questa epidemia ce lo sta dimostrando ora dopo ora, mettendo in discussione le nostre certezze, non solo economiche, ma anche e soprattutto sociali». La solitudine imposta dall'isolamento ci costringe a confrontarci con la verità dei rapporti, e tirare le somme. Anche a livello globale però, secondo Benetton, questa emergenza deve diventare un'occasione per ripensare ad un mondo che va forse troppo veloce. C'è una velocità buona però, è la comunione di sapere comune che oggi può trasferirsi nei dispositivi tecnologici grazie a cui possiamo tenere vivo il confronto, non spezzare il filo tra le persone. «Non è tempo per il panico e non è tempo per le polemiche. È però tempo di ripensare al nostro mondo globalizzato, fatto non solamente di libertà di movimento per merci e persone, ma anche e soprattutto di sapere comune». Secondo Benetton a farci uscire dall'emergenza alla fine sarà l'unione, non la chiusura. «Ne usciremo più forti di prima. Ma, ancora una volta, sarà l'unione della conoscenza a livello globale, e non con la chiusura dei confini, ad aiutarci». Infine il manager trevigiano si rivolge a follower e lettori. «Voglio anche augurare a tutti voi e ai vostri cari di superare questo periodo complesso».

Elena Filini

