IL MESSAGGIO ROMA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si schiera a difesa della libera stampa. «L'incondizionata libertà di stampa costituisce elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo», ha scritto ieri il Capo dello Stato ribadendo il valore fondamentale, per una democrazia liberale, di una stampa libera.Nel giorno in cui il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud presentano la nuova veste grafica, il...