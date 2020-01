Il messaggio di Alessandro: «Se non posso lavorare al massimo, è meglio rinunciare»

IL CASO

Un elogio del No lungo due minuti e mezzo. Il tempo per Alessandro Benetton di spiegare, a distanza di anni e pure di decenni, i motivi del suo doppio e clamoroso gran rifiuto (e non certo per dantesca viltade, fa subito capire nel video): nel 1992 la rinuncia all'ingresso in Benetton Sportsystem e nel 2014 l'addio alla presidenza di Benetton Group. Ma la puntata di ieri, anticipata da Il Gazzettino, di Un caffè con Alessandro, la rubrica social dell'imprenditore-influencer di Ponzano Veneto apparentemente dedicata al suo passato, ha finito probabilmente per svelare qualcosa pure sul suo avvenire: «Se non posso lavorare al massimo delle mie possibilità, allora preferisco non farlo», è il messaggio in bottiglia lanciato nel mare del web che sembra però guardare anche al presente e al futuro dei suoi rapporti con il gruppo di famiglia.

IL PRIMO

Camicia grigia e jeans azzurri, lo sguardo fisso in camera anche nei controcampi delle riprese, Alessandro Benetton va dritto al punto: «No. Siamo abituati ad associare la parola No a qualcosa di negativo. Ma se state cercando di costruire una carriera o un'impresa, sappiate che i No possono essere più importanti dei sì. Sapere dire di No mi ha portato dove sono ora. Per questo ho pensato di raccontarvi dei No più importanti della mia carriera». La memoria torna indietro, ai suoi 28 anni freschi di master a Harvard: «Seguendo un ordine cronologico, il primo No importante che mi viene in mente fu quello a Benetton Sportsystem. A quei tempi la mia famiglia stava cominciando ad acquistare dei grandi marchi sportivi, come Nordica, come Rollerblade, e mi chiesero di partecipare al progetto». Entrarono nell'operazione anche Prince, Kästle, Killer Loop e Asolo, per un fatturato di 850 miliardi di lire. « Nella mia visione la chiave però non stava nella produzione rivela ora il 55enne ma nella distribuzione, dove intravvedevo un'importante discontinuità, che poi è la direzione che ha preso oggi il mercato con i grandi distributori come Decathlon. Purtroppo ero l'unico a vederla in questo modo, quindi lasciai perdere e fondai la 21 Invest». Sorriso: presidente diventò il compianto zio Gilberto Benetton, con vice l'eterno Gianni Mion, mentre il giovane Alessandro preferì dedicarsi alla sua creatura, divenuta oggi una delle principali realtà del private equity.

IL SECONDO

Ma c'è anche un episodio più recente. «Il secondo No è sicuramente il più importante dice il secondogenito di Luciano ed è quello legato alla presidenza della Benetton. Nel 2012 mi fu chiesto di assumere la carica di presidente esecutivo e, nonostante non mi convenisse, decisi di accettare. Pensavo in fondo che fosse un'opportunità per cambiare un po' le cose. Un anno e mezzo dopo diedi le dimissioni e dissi No. Il problema è che avevo una visione molto diversa di come avrebbe dovuto evolversi l'azienda per stare al passo con i tempi. Io volevo reinterpretarla, ma capii che non c'era il terreno fertile, quindi lasciai subito e mi dedicai solamente alla 21 Invest». Troppe divergenze sulla ristrutturazione aziendale: al vertice di Benetton Group adesso c'è suo padre.

IL SIGNIFICATO

Fin qui il passato: ma il futuro? «Vi ho raccontato di due No tra i più importanti afferma Alessandro ma vi assicuro che ce ne sono stati tanti altri. Per me dire No ha sempre avuto lo stesso significato: se non posso lavorare al massimo delle mie possibilità, allora preferisco non farlo. Nessuno dei miei No è stato però un No secco, a priori: c'è sempre stato un periodo di prova, dei tentativi. Questo perché non è tanto importante dire di No o dire di Sì, ma è importante il processo con il quale si arriva a dare questa risposta». Benetton junior cita Pitagora: «Diceva che le due parole più brevi e più antiche, Sì e No, sono quelle che meritano più riflessione. Quando vi trovate di fronte a una scelta, prendetevi il vostro tempo e valutate sempre. Seguite l'istinto, certo. Ma un imprenditore non può permettersi di scegliere senza riflettere. Se poi arrivate alla conclusione che per voi sia meglio dire di No, allora fatelo, perché sapere dire di No è importante quanto sapere dire di Sì. Forse un po' di più». Poi si alza e se ne va, fine del filmato: chissà quale sarà il suo prossimo grande No.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA