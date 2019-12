Il Mes in aula mercoledì, i grillini nel caos E Lombardi su Raggi: no deroghe per il bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA La bomba grillina potrebbe scoppiare mercoledì in Senato. Se i grillini, in linea con le forzature di Di Maio ora però in via di ammorbidimento, presenteranno una risoluzione sul Mes distinta e opposta a quella del Pd come i pasdaran filo-leghisti vorrebbero, la crisi di governo sarebbe nelle cose. Se invece tutto procederà in accordo, non facile con i dem, la fronda dei Lannutti, dei Paragone, dei Grassi (il senatore napoletano già quasi passato al Carroccio) e degli altri (quanti? anche Toninelli?) pasdaran anti-Ue...