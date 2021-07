Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Il paese-simbolo dell'emergenza, quello della prima vittima d'Europa e della prima zona rossa d'Italia, è in fondo alla classica dei comuni per numero di vaccinati. Nella piccola Vo', ai piedi dei colli euganei, un cittadino su tre non si è ancora immunizzato e il sindaco Martini allarga le braccia: «È una situazione incomprensibile, che l'Ulss dovrebbe approfondire». Un approfondimento, intanto, verrà fatto dall'Ordine...