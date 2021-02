IL RITRATTO

Si è spento ieri a Roma Franco Marini. Aveva 87 anni. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare, è morto per complicazioni legate al Covid. Unanime il cordoglio del mondo istituzionale e politico.

Una persona limpida e generosa. Schietto e di principi saldi. Un simpatico combattente e un alpino - la leva a Bressanone ma era abruzzese Marini - con il sigaro in bocca o anche la pipa e una delle sue predilette gliela regalò Giannì Letta, marsicano come lui e dialogante quanto lui.

Infatti Marini era allo stesso tempo cocciuto come un montanaro e come un sindacalista, e a suo modo estremamente diplomatico perché privo di preconcetti. Prima di arrivare al sodo, sia nelle trattative con le controparti aziendali sia con i colleghi di partito (dalla Dc al Ppi di cui è stato segretario dal 97 e poi la Margherita), gli capitava di dire: «In pratica, che cosa ti serve?». Un Franco Mediatore.

IL PALAZZO

Uno degli uomini pubblici più genuinamente alla mano, senza salamelecchi o ipocrisie, tra quelli che hanno popolato il Palazzo pur non essendone mai diventato, nonostante la lunga frequentazione da ministro del lavoro con Andreotti fino alla presidenza del Senato nel 2006-2008, il prototipo. Basti ricordare le serate in osteria o quella volta che - presente Mattarella molto prima che diventasse Capo dello Stato, e tanto si divertì - sfidò a duello l'allora ministro comunista della Giustizia, Oliviero Diliberto, in una locanda a San Pio delle Camere, paese natale di Marini, e il duello consisteva in questo con tanto di giuria di amici e colleghi: il rosso doc abruzzese del suo amico Valentini contro il Cannonau scelto da Diliberto. Vinse il vino locale.

Altra scena di bottiglie, in Senato. Quelli di An festeggiano sguaiatamente in aula per la caduta del governo Prodi, stappando champagne e agitando mortadella, e Marini presidente di Palazzo Madama sbotta nella grande bolgia: «Togliete via quelle bottiglie, non siamo all'osteria!». Due volte almeno ha sfiorato la premiership il Franco Mediatore (Napolitano lo incaricò di fare un governo di larghe intese che non vide la luce ma Berlusconi ha sempre avuto per Marini stima e rispetto) e un paio di volte sembrava dover diventare presidente della Repubblica. D'Alema gli promise il Colle nel 99 ma niente: toccò a Ciampi e Franco non ha mai nascosto di essere rimasto molto male per quel tradimento.

E sarebbe potuto andare al Quirinale, quando invece ci salì il suo amico Mattarella, se non fosse che prima di impallinare Prodi con 101 colpi i franchi tiratori - in quella fase gestita molto male da Bersani - si concentrarono su Marini. Anche con sberleffo: pur di non votare per lui ci fu chi scrisse il nome inesistente di Francesco Marini sulla scheda o peggio quello Valeria Marini. Ma vabbé, Franco che ha sempre adorato fare il leone nelle assemblee, nei congressi e nelle infuocate manifestazioni sindacali sulla scia del suo maestro Carlo Donat-Cattin - «Io l'anticomunista l'ho fatto quando in piazza mi beccavo i fischi di 80mila persone e lì aveva un senso» - nel 2006 viene eletto presidente del Senato per un biennio agitatissimo a causa della carenza di voti di maggioranza. Spesso tumulti e risse, ma grazie al fatto che Marini non aveva un udito forte tante scempiaggini tendeva - o faceva finta? - a non captarle. In quel ruolo, forse poco adatto a un combattente come lui, ha saputo comunque conquistarsi il rispetto di tutti perché arbitro imparziale: «Marini santo subito!», scrisse l'opposizione in un cartello dopo che il presidente non diede ragione alla maggioranza su una delicata questione procedurale. Lo consigliavano il segretario generale Antonio Malaschini e i due vice e tutti gli volevano bene come un vecchio zio e come una persona affidabile. Mitica la seguente scena. Chiede la parola Alfredo Biondi, glorioso portabandiera liberale di Forza Italia. E il presidente Marini: «Può parlare due minuti e sia rigido». «Di rigido alla mia età c'è poco», commenta Biondi allusivo. L'aula scoppia a ridere. E Marini: «Però con un po' d'impegno, senatore Biondi, ci può riuscire». Altre risate.

IL SORRISO

Marini è stato un personaggio così, a suo modo stupendo. Capitava d'incontrarlo a spasso su Viale Parioli (abitava lì accanto, a via Lima) con il basco in testa e un sorriso sornione: «Poteva andare meglio...». Riferito alle sorti dell'Italia. Poi la malattia del Covid lo ha colto a Rieti, la città dove era cresciuto (primo di sette figli e suo padre Loreto detto Totuccio era operaio alla Snia Viscosa) e dove amava stare.

Faceva impressione in lui l'assoluta mancanza di stress. Mentre tutti erano eccitati, per le continue convulsioni politiche di un Paese emotivo, lui non lo era mai. Padroneggiava se stesso in maniera ammirabile. E con poche parole sintetizzava storie complesse: «La Dc? Era un mostro positivo». Lui invece non era affatto un mostro, ma un positivo sì.

Mario Ajello

