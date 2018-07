CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MATRIMONIOdal nostro inviatoMIANE (TREVISO) Ci voleva il matrimonio più leghista dell'anno per vedere Luca Zaia indossare la fascia tricolore. Doveri dell'ufficiale di stato civile: è stato infatti il governatore del Veneto a celebrare ieri pomeriggio a Miane le nozze tra la sindaca-deputata Angela Colmellere, per inciso legittima titolare del simbolo repubblicano (ma comprensibilmente impossibilitata ad infilarla sopra l'elegante vestito in raso di seta avorio), e l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, impeccabile nel suo completo blu...