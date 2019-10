IL MATCH ROMA Ego contro Ego. E non il mio programma politico contro il tuo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MATCHROMA Ego contro Ego. E non il mio programma politico contro il tuo. Il personalismo ha invaso il campo dello show dei due Matteo a Porta a Porta. Pareva un duello pre-elettorale (ma le elezioni non sono alle viste) con Salvini capo del governo (e non lo è) e Renzi inseguitore (invece al governo c'è lui, o meglio il suo partito). Dunque, il Matteo italovivista attacca a testa bassa e il Matteo leghista fa il pacato e il moderato, quasi a voler accreditare le voci che dicono di una sua svolta post-estremista. Ma l'importante è lo...