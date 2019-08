Il manager morto in Croazia: in fin di vita anche i bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Gli esami tossicologici non lasciano dubbi: i sei turisti italiani che lunedì sera si sono sentiti male a bordo di un caicco noleggiato - al prezzo di circa 12mila euro alla settimana - per una crociera in Croazia sono stati avvelenati da dosi elevatissime di monossido di carbonio. Il sospetto è che i fumi tossici, provenienti dal generatore diesel dell'imbarcazione, siano filtrati nelle cabine attraverso l'impianto di climatizzazione. È il primo risultato choc nell'inchiesta sulla morte dell'amministratore delegato del...