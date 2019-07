IL MALTEMPO VENEZIA Chiude il porto di Venezia, ma il ministro dell'Interno Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MALTEMPOVENEZIA Chiude il porto di Venezia, ma il ministro dell'Interno Salvini questa volta non c'entra. A imporre lo stop ci ha pensato il vento, con raffiche sui 40 nodi (80 chilometri all'ora) che hanno spinto la capitaneria a posticipare le partenze di sei grandi navi. Impossibile prendere il largo, ma anche affrontare la stessa laguna in queste condizioni. Un'allerta meteo ignorata, però, da un gruppo di sette canoisti che, ieri pomeriggio, ha pensato di raggiungere Burano lungo il canale di Mazzorbo. Una donna è finita in acqua, e...