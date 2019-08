Il maltempo paralizza i treni Montagnana, danni alle mura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENTO E PIOGGIAPADOVA-TREVISO Raffiche di vento talmente forti da decapitare i merli delle mura medievali di Montagnana nel Padovano e da far rotolare per strada balle di paglia da oltre 3 quintali. Il violentissimo temporale che ieri pomeriggio per un'ora, dalle 17 alle 18, si è abbattuto sulla parte ovest della Bassa padovana ha sfigurato Montagnana e ha mandato in tilt la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Padova.I DANNIDue merli di Porta Padova, uno dei quattro varchi d'accesso al centro storico, si sono schiantati sul selciato ed...