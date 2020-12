Il maltempo continua a flagellare l'Italia e il Nordest. Tromba d'aria e mareggiata sul litorale di Roma. Migliora la situazione in Alto Adige ma con 3.400 utenti ancora senza corrente e disagi al traffico. Isolato e senza corrente e linea telefonica fissa Foppolo (Bergamo). Paura all'alba in un quartiere periferico di Sondrio: una frana si è abbattuta su diverse case. In provincia di Napoli per l'apertura di una voragine 200 persone sono prigioniere in casa a Giugliano. I vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza hanno compiuto oltre 3000 interventi e soccorso 445 persone in tutta Italia. In Veneto più di 1.400 interventi, 325 vigili al lavoro tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia: 99 persone evacuate. In Emilia Romagna sono 507 gli interventi: 375 nella sola provincia di Modena: salvate 332 persone dall'esondazione del Panaro. Trecento gli interventi in Friuli Venezia Giulia: il picco del fiume Tagliamento non ha creato disagi, solo alcuni allagamenti in provincia di Pordenone, evacuata una persona. A Vicenza, il livello del fiume Bacchiglione è tornato a salire, ma la situazione più critica è a Torri di Quartesolo: il 60% del territorio è allagato, molte strade.

