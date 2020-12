GLI IRRAGGIUNGIBILI

VAL DI ZOLDO Altro che telemedicina. Nell'arco di poche ore, la Val di Zoldo è ripiombata indietro di decenni. Quando internet non esisteva, quando per raggiungere Longarone servivano ore, quando era meglio non ammalarsi. «Dobbiamo solo assicurarci di stare bene perché con questo tempo non si alza neanche l'elicottero per venirci a salvare». Omar Meneghetti è uno dei volti più noti della Val Zoldana, gestisce con i fratelli il locale Insonnia. Un ristorante famoso, anche fuori dai confini della provincia, per le porzioni decisamente generose. Questa volta però a chi chiede se sia possibile prenotare un tavolo risponde senza appello che non lo è. Dallo scorso fine settimana la valle è isolata, a causa di una frana lungo la provinciale 251 la principale via d'accesso alla valle da Longarone. Così si rivedono anche le priorità.

LA LOTTA AL VIRUS

Oggi doveva essere il primo giorno di tamponi a Forno di Zoldo in modalità drive-in. Ma il maltempo ha bloccato anche questo. «I tamponi? In questo momento è impossibile» dice Mariantonia Cassol, insieme a Angelo Santin uno dei due medici di famiglia della valle. «Speriamo di riuscire a farli martedì e giovedì della prossima settimana come previsto dal calendario messo a punto». E nella drammaticità della situazione, in questo momento particolare, con la pandemia che non rallenta, il sistema medico è in particolare sofferenza. I due dottori sono l'unico riferimento per tutti i residenti e per ogni emergenza della valle: «Rispondiamo a tutte le richieste prosegue la dottoressa facciamo regolarmente ambulatorio, abbiamo aumentato l'orario di apertura per garantire anche le prestazioni infermieristiche mancando gli infermieri in valle, e siamo disponibili per le urgenze pediatriche». Tra le difficoltà a cui far fronte anche l'assenza della linea internet a cui i due medici sono comunque riusciti a fare fronte. Una linea indispensabile «per comunicare con l'esterno e poter inviare almeno le ricette elettroniche».

LA DEVIAZIONE

L'unica alternativa per arrivare quassù è il passo Staulanza con tutte le difficoltà che un valico a poco meno di 1800 metri porta con sé, nel bel mezzo di una nevicata come quella dei giorni scorsi. La deviazione in alcuni casi può richiedere anche duecento chilometri in più lungo le strade di montagna. Ieri mattina, poi, una slavina con un fronte di trenta metri ha interrotto anche quell'unico sbocco facendo piombare gli abitanti (circa tremila quelli iscritti all'anagrafe, ma molti sono residenti all'estero e ancor di più sono le seconde case) nell'incubo. Una corsa contro il tempo ha permesso di liberare il tappo di neve in qualche ora ma, superato il disagio contingente, a rimanere evidente è l'estrema fragilità delle vie d'accesso alla valle.

IL RACCONTO

«Abbiamo una frana da una parte e una dall'altra spiega Meneghetti fortunatamente una delle due è già stata liberata ma questo rende l'idea di quanto fragili siano i collegamenti qui». La strada provinciale 251 che in sette chilometri porta a Longarone e quindi alla pianura è percorsa ogni giorno da centinaia di dipendenti che si spostano verso valle per raggiungere il proprio posto di lavoro, un tratto obbligato anche per gli studenti e per chi ha contatti con la pianura: è anche l'unica strada che collega la Val di Zoldo con i pullman, che non possono certo affrontare lo Staulanza. La frana più piccola (sulla provinciale verso Longarone) è stata riaperta lunedì mattina. Rimane il blocco tra Pontesei e Mezzocanale. Silvano Vernizzi, dal ponte di comando di Veneto Strade, è inflessibile: «Servirà tutto il mese di gennaio per poter riaprire quella strada. Prima di Natale - aggiunge - contiamo di riaprirne una corsia, consentendo il senso unico alternato». Una sentenza che non concede appello. Il conto per la messa in sicurezza nessuno si è ancora messo a farlo ma il capitolato è già corposo: micro pali, tiranti, reti paramassi. A quel punto, anche se con la limitazione del semaforo, la Val di Zoldo potrebbe tornare a respirare. Dal 7 di gennaio potranno anche riaprire gli impianti di risalita. La Ski area di Zoldo, assieme al Nevegal, è uno dei primi approdi per gli sciatori della domenica dell'intera regione. «Chissà cosa sarebbe successo se ci fossero stati gli impianti aperti» si chiede il primo cittadino di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin.

RASSEGNAZIONE

«Personalmente - confida De Pellegrin - mi sento impotente. La prima frana, che ci ha isolati, ha abbattuto la linea elettrica, la seconda quella telefonica e internet. Ora, fortunatamente, è tornata l'energia. Ho avuto rassicurazioni che in due settimane apriranno almeno una corsia della 251. Per noi è vitale quel collegamento. Ora c'è la didattica a distanza ma per gli studenti, altrimenti, risulterebbe impossibile raggiungere Belluno per andare a scuola. Mi auguro nessuno ci lasci soli. Non ce l'ho con una persona in particolare. Tutti stanno facendo il possibile. Spero che lo Stato ci stia vicino oggi e domani. Sulla sicurezza di quella strada ho sprecato le parole. Ogni anno viviamo la stessa situazione. È ora che si intervenga, altrimenti per noi diventa difficile continuare a vivere qui».

COSA SUCCEDE ADESSO

Il passo Duran, che porta alla Regionale Agordina e quindi giù verso La Valle Agordina e Sedico, è stato riaperto ieri pomeriggio ai soli mezzi di soccorso. Sbloccato anche il passo Cibiana che porta verso il Cadore. Insomma, verso nord, dove gli ostacoli erano rappresentati dai muri di neve, Veneto Strade è riuscita a trovare una soluzione. Ma dove sono fango, pietre e massi, a bloccare la strada, l'impegno e la buona volontà non bastano. E nel frattempo bisogna provare a convivere con l'isolamento, anche rischiando di saltare le cure mediche.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA