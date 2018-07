Il malato di cancro derubato «In Italia avete leggi assurde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAVENEZIA Probabilmente è stato il suo ultimo viaggio. E lui, Michael Veley, sessantenne ex poliziotto dell'Oregon, malato di cancro, aveva scelto Venezia con sua moglie per regalarsi un sogno. Invece un ladro (o una ladra) ha spezzato la sua illusione, portandogli via il portafogli con documenti, carte di credito e soldi. Michael però ha reagito, come la sua forza d'animo gli ha consigliato di fare: ha presentato denuncia al posto interforze di piazza San Marco e poi ha chiesto che venisse resa pubblica una lettera. Poche righe in...