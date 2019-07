Il Maggiolino va in pensione un mito dal Reich alla Disney

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA ROMA E' giunto al capolinea a 80 anni, un record per un'auto. Oggi il mitico Maggiolino della Volkswagen esce dalla storia ed entra, definitivamente, nella leggenda. Dalle catene di montaggio della fabbrica messicana di Puebla, dove veniva prodotto, uscirà l'ultimo esemplare di una vettura che è stata venduta in oltre 21 milioni di pezzi. E che ha vissuto a cavallo tra due secoli di storia e di vicende sociali, economiche ed industriali.Il Maggiolino infatti è l'automobile che è vissuta due volte. Come la protagonista di un film...