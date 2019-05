Il maggio più freddo degli ultimi 62 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mai così freddo da 62 anni. Era esattamente dal 1957 che sull'Italia non si abbatteva una simile ondata di maltempo in piena primavera. Lo rilevano i meteorologi di 3B Meteo, osservando che l'ultima neve a bassa quota in questa stagione risale al 5 maggio 1957. Allora, spiegano, «l'Italia fu investita da una massa di aria artica che portò nevicate fino a quote basse al Centro Nord e fino a quote di bassa montagna al Sud, nevicò persino a Potenza». Le cose non stanno andando meglio adesso, considerando che «l'irruzione di aria artica sul...