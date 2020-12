IL MAGAZINE

ROMA «Vecchia Alitalia addio, vi presento la mia ITA tutta green e molto hi-tech». Apre così, con un'ampia intervista di Fabio Lazzerini, il primo numero di MoltoEconomia in edicola domani insieme ai quotidiani del Gruppo Caltagirone Editore (Il Gazzettino, Il Messaggero, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e disponibile sui rispettivi siti web. L'amministratore delegato di ITA, la compagnia controllata dal Tesoro che prenderà il posto della vecchia Alitalia non appena gli effetti della pandemia si diraderanno, spiega nella sua prima uscita ufficiale alcuni contenuti del Piano industriale che sta mettendo a punto insieme al presidente Francesco Caio. E descrive una compagnia di bandiera tecnologicamente molto avanzata su tutti i fronti, con un assetto fortemente orientato al servizio del cliente che dovrebbe metterla in grado di partecipare con successo alla sfida di una concorrenza post-Covid che si annuncia spietata.

I PRESTITI GARANTITI

Nell'arena finanziaria sta riprendendo quota anche il tema del risiko bancario, con in primo piano l'Opa lanciata da Credit Agricole sul Credito Valtellinese: MoltoEconomia, ricostruisce lo spirito dell'operazione con un retroscena che lascia intravedere la possibilità di un cavaliere bianco che potrebbe affiancarsi al management dell'istituto valtellinese.

Sul fronte bancario va anche registrata l'ampia inchiesta sugli oltre 300 miliardi di prestiti garanti dallo Stato, al cui orizzonte si intravede la necessità di un paracadute anti-crac della dimensione di circa 100 miliardi, visto che almeno un'azienda su cinque potrebbe non essere in grado di restituire i finanziamenti ricevuti. Di particolare interesse è anche l'intervista a Stephan Boujnah, il ceo di Euronext che spiega quale ruolo avrà Borsa Italiana nella federazione dei listini e nel contesto finanziario europeo, con la prospettiva di dare avvio alla nascita del tanto auspicato Mercato Unico.

LA MODA

Non manca il mondo della moda, che quest'anno registra un crollo storico a causa del lockdown, ma che si sta già attrezzando per un rapido recupero, soprattutto a partire dai mercati d'Oriente. Un recupero possibile, spiegano i grandi stilisti, solo se il fashion saprà convertirsi con convinzione al digital. Di «troppi finti creativi» parla Renzo Rosso. Nell'intervista rilasciata a MoltoEconomia, l'imprenditore veneto confessa di aver pensato seriamente di abbandonare il settore, «disgustato dal fatto che molta gente è diventata famosa per delle cretinate, degli incapaci diventati stilisti di successo grazie ai social...». Poi l'imprenditore veneto ha cambiato idea, convinto che valeva la pena di confrontarsi nell'arena del fashion con la forza di esperienze concrete: di qui il rilancio di Diesel, il suo marchio storico. E fa un plauso a Chiara Ferragni: «È una delle più grandi professioniste in circolazione».

Sul fronte degli investimenti merita attenzione la mini-inchiesta condotta fra alcune emissioni di Buoni del Tesoro, dove si segnala il gran balzo dei Btp trentennali che in soli sei mesi hanno messo a segno una redditività potenziale del 22 per cento, battendo addirittura l'indice azionario di Piazza Affari.

Alessandra Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA