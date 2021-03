IL MAGAZINE

ROMA E voce sia. Dopo anni di dominio delle immagini, con Instagram a farla da padrone, ecco che sui social e non solo si riscopre l'audio e ci si mette in ascolto. Una nuova rivoluzione all'insegna del sonoro a cui ha dato un'accelerata ClubHouse, il social dove si discute - parlando - e già conta moltissimi fan. Un fenomeno che tutti i big dell'hi-tech cercano di emulare, a cominciare da Twitter che ad aprile lancerà Spaces. Si calcola che nel 2020 solo in Italia 13,9 milioni di persone hanno ascoltato almeno un contenuto audio, esplode la mania dei podcast. «Si va verso esperienze più ricche e immersive», prevede Vincenzo Cosenza, responsabile marketing di Buzzoole. Al potere della voce è dedicata la copertina del prossimo numero del periodico MoltoFuturo domani gratis in edicola con i cinque quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui relativi siti internet.

TELETRASPORTO

La magia della voce nei racconti di Alessio Giannone, che ha da poco concluso il suo finto diario da naufrago Podcast Away e di Pilar Fogliati, autrice di Sbagliata, il primo drama in podcast. Ma il futuro sarà anche in 3D, ologrammi per essere dove non si è. In un periodo di contatti quasi impossibili, un meccanismo composto di laser e specchi dona l'impressione della tridimensionalità. I prof andranno a lezione con il teletrasporto, il direttore dirigerà l'orchestra a distanza, nelle visite da lontano ai musei sarà possibile toccare con mano le opere d'arte anche ruotandole.

Luca Tomassini, ad di Vetrya, presenterà all'Expo di Dubai «un sistema di telepresenza olografico 3D per l'Università Luiss di Roma, che permetterà il teletrasporto virtuale di speaker e docenti, Hologram Talks».

Si corre anche con le auto elettriche, adesso la ricarica è sprint e per fare il pieno di watt bastano pochi minuti. I progressi sono stati ottenuti nell'ultimo periodo con le colonnine che raggiungono 350 kW. A grandi e piccoli passi anche verso l'energia sempre più verde e l'obiettivo di zero emissioni. Ecco una serie di soluzioni iper-tech o semplicissime per sfruttare le rinnovabili che fino ad ora non avevamo considerato: dalle mini pale eoliche verticali alle antenne per trasmettere corrente elettrica senza fili anche in luoghi isolati. E a proposito di sostenibilità, per celebrare 190 anni dalla fondazione, le Generali hanno lanciato Fenice 190, piano da 3,5 miliardi a supporto della ripresa green nell'Unione Europea.

LA DIETA

Ma il futuro arriva anche a tavola, mangeremo green: alghe e insetti, la carne fatta da proteine vegetali, le uova da fagioli e noci, i cibi con microrganismi fermentati. La dieta sarà sostenibile per il pianeta e salutare per noi. L'Italia è in pole position per preparare queste nuove eccellenze gastronomiche. E cambieremo aria, a cominciare da quella di casa. Pulita, finalmente, grazie ai purificatori sempre più richiesti. Complice la maggiore permanenza tra le mura domestiche a causa della pandemia, cresce l'attenzione ai dispositivi che sanificano l'atmosfera indoor. Focus, infine, sui nuovi smartphone, nei tipi flessibili e pieghevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA