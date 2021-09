Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MAGAZINEL'architetta scavalcata dai colleghi, la mamma precaria , la borgatara in cerca di riscatto. Le donne invisibili che Paola Cortellesi ha messo al centro dei suoi film sono riuscite a far riflettere e discutere di gender gap, diseguaglianze ed emarginazione più di tanti opinion leader. L'attrice di nuovo in sala con Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto racconta a Maria Latella come nascono le storie scritte con...