Il maestro e la frase-choc in classe sull'alunno nero «Guardate quant'è brutto»

IL CASO FOLIGNO La faccia rivolta verso la finestra riflette il volto scuro di un ragazzino, la voce fuoricampo del suo maestro è diretta al resto della classe e taglia l'aria: «Bambini, vero che è brutto?». L'alunno è di colore e il racconto arriva dalla voce innocente dei suoi compagni di classe di una elementare di Foligno, quella di via Monte Cervino, mentre l'interpretazione emerge dal filtro emozionale e preoccupato dei genitori: qualsiasi sia il motivo, in una scuola un episodio del genere non può essere tollerato. Dai genitori...