Il macellaio distrutto: «Vergogna, in Italia è meglio fare i delinquenti»

I COMMENTIVENEZIA «Una vergogna!», ha mormorato uscendo dall'aula subito dopo la lettura della sentenza. Per poi rincarare la dose di fronte alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti: «Non me l'aspettavo, penso che sia una cosa a dir poco vergognosa».Walter Onichini ha commentato così la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pena a lui inflitta per tentato omicidio e sequestro di persona ai danni del ladro che nel 2013 sorprese nel cortile di casa, il quale nel frattempo è stato condannato, con sentenza...