Il M5s perde pezzi: espulso Paragone Pronto Eco, il gruppo di Fioramonti

LO SCENARIO

ROMA Arriva la mano dura di Luigi Di Maio sul tema delle restituzioni, ma non solo. I probiviri hanno espulso ieri Gianluigi Paragone, reo (tra le altre cose) di aver votato contro la lagge di bilancio. Il senatore sarebbe già pronto a traslocare con la Lega, insieme a un altro paio di grillini. Portando con ciò i numeri della maggioranza a palazzo Madama pericolosamente ad appena +4. Linea dura però anche sui rimborsi: «È l'ultima chiama, chi non si metterà in regola verrà cacciato», la linea del capo politico che poi se la prende anche con chi non dà i 300 euro per la piattaforma Rousseau: «È una vergogna», lo sfogo. Ma anche un appello video al Movimento sempre più diviso: «Noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Nel 2020 dobbiamo essere determinanti e per esserlo dobbiamo essere più strutturati. E per farlo dovremo essere compatti».

Da tempo Paragone non risparmiava critiche ai vertici. L'espulsione è anche un avvertimento per gli altri dissidenti: i vertici sono passati al contrattacco e non hanno alcuna remora a lasciare su malpancisti e fuoriusciti la responsabilità della tenuta della maggioranza La realtà è che la tensione in casa M5S è alle stelle e si prepara un inizio 2020 con il botto: prima ci sarà lo strappo dei dissidenti alla Camera, poi un'altra scossa di terremoto al Senato.

PARTITA DOPPIA

Si tratta di due partite non legate l'una con l'altra ma la miscela per il Movimento 5Stelle potrebbe essere esplosiva. Innanzitutto il caso Fioramonti non è affatto concluso. «Dimissioni personali», ha spiegato l'ex ministro lasciando i pentastellati e approdando nel Misto. «È il nulla cosmico, lo hanno sconfessato pure i suoi. Chi va via lo fa per interessi personali e per non votare il taglio dei parlamentari», dicono i vertici 5Stelle. Tuttavia sono una decina i deputati destinati a seguirlo nel giro di qualche settimana. Angiola e Rospi il 23 dicembre hanno votato la fiducia ma non la legge di bilancio - i primi, ma la lista comprende altri malpancisti, tra cui Cataldi, Aprile, Vallascas, Silvestri, De Toma che potrebbero aggiungersi agli ex Cunial, Cecconi e Vizzini e dare vita al gruppo che sosterrà Eco (il nome fa riferimento alle parole ecologia e economia), la nuova creatura del professore con cattedra a Pretoria che verrà costituita probabilmente a metà mese. Uno sguardo all'Europa (nei giorni scorsi Fioramonti ha incontrato il leader dei Verdi europei) e un altro al campo del centrosinistra. Il fronte è quello progressista, i temi restano quelli del Movimento 5Stelle. Anzi, l'obiettivo è recuperare i consensi e traghettarli in un altro contenitore. Magari un domani in una lista del premier, anche se i rapporti tra Conte e l'ex responsabile dell'Istruzione non sono idiallici.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA