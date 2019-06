Il M5s: «Marghera è la Chernobyl veneta» La Lega: «Irresponsabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROVENEZIA Asse Pd-Lega in consiglio regionale del Veneto sulle grandi navi a Venezia: la mozione presentata dal Pd (primi firmatari Bruno Pigozzo e Francesca Zottis) è stata sottoscritta anche dalla Lega e votata praticamente all'unanimità, visto che i quattro rappresentanti del M5s, pur presenti in aula, non hanno partecipato al voto. IL documento impegna la giunta regionale ad attivarsi presso il Governo su tre fronti: 1) togliere le grandi navi dal bacino di San Marco; 2) mantenere l'home-port a Venezia (il che significa escludere...