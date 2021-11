Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOUDINE Il covid ha spento per sempre l'acuta intelligenza e l'ironia altrettanto sottile di Luigi Reitani, che era stato assessore alla Cultura del Comune di Udine dal 2008 al 2013, chiamato come tecnico esterno dall'allora sindaco Furio Honsell. Professore ordinario di Letteratura tedesca all'ateneo friulano, Reitani aveva diretto dal 2015 al 2019, per chiara fama, l'Istituto italiano di Cultura di Berlino. Proprio nella capitale...