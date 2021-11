Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOTREVISO Non potevano stare distanti, separati. Non dopo una vita passata assieme, 67 anni. Non dopo aver fondato un ristorante diventato sinonimo di trevigianità e creato la ricetta del dolce più noto al mondo: il Tiramisù. E così, nella notte tra martedì e mercoledì, all'età di 92 anni, si è spenta Alba Di Pilo, moglie di Ado Campeol, scomparso giusto due settimane fa: «Per una vita intera erano stati inseparabili sul lavoro...