IL LUTTO

TREVISO In redazione ci sono due tipi di giornalisti: quelli da scrivania e computer e quelli da strada che, come dice un vecchio stereotipo, consumano le scarpe alla ricerca di notizie. Giovanni Chiades apparteneva a questa seconda categoria, giornalista on the road, segugio della notizia. Si è spento la scorsa notte a Treviso, a soli 55 anni stroncato da un'embolia polmonare che avuto la meglio su un fisico provato da una lunga battaglia.

La sua redazione era in mezzo alla gente, a parlare, a scavare, a scoprire cosa c'era dietro. Non quello che appariva, ma quello che veniva nascosto. Cronista di nera, secondo un'altra etichetta del giornalismo old time. Quasi un investigatore aggiunto, sempre a contatto con poliziotti, carabinieri e magistrati, con i quali condivideva, oltre che l'orario di lavoro, spesso anche quello post, in lunghe notti nelle quali, attorno a un tavolo, le indagini continuavano in maniera meno ufficiale.

LA CARRIERA

Era arrivato al Gazzettino dalla Nuova Vicenza. Era stato il direttore Giorgio Lago ad ingaggiarlo, aveva intuito che in quel ragazzo c'era la stoffa. Qualche giorno prima di entrare in servizio mi aveva telefonato, voleva presentarsi. La notizia non era ancora ufficiale. Mi ha dato appuntamento in un bar. È stato vulcanico, in pochi minuti mi ha sciorinato idee, proposte, ed elencato una serie di notizie che voleva portare in dote al nuovo giornale. Ricordo un ragazzone un po' guascone, ma anche molto sensibile, emozionato per l'avventura che stava per iniziare ed al tempo stesso consapevole delle sue capacità. «Sai, Lago mi ha detto che mi ha assunto perché era stufo di prendere buchi a Vicenza. Ora però non posso sbagliare, devo dimostrargli che aveva ragione». E negli anni Chiades ha dimostrato che, per il Gazzettino, l'acquisto era stato azzeccato. Non solo bravo, ma anche molto generoso. Uno che non si tirava mai indietro, non conosceva orari (e di questo è buona testimone la moglie Cristina, bussola discreta nella vita di Giovanni) e non si fermava finché non arrivava al traguardo. In alcuni casi con autentici scoop.

L'ALTRA PASSIONE

L'altra passione, che è riuscito ad amalgamare con la professione, era quella per la cucina. Era un buongustaio e con il tempo ha affinato questa sua passione. Grazie all'incontro con Gigi Bevilacqua, storico responsabile della redazione Ansa del Veneto, e accademico della cucina, aveva iniziato a frequentare grandi chef, quando ancora non erano diventati personaggi televisivi e si chiamavano solo cuochi. È proprio grazie ad un'intuizione di Giovanni e di Bevilacqua che è nato Il piatto di Natale, la sfida ai fornelli tra i lettori del Gazzettino. Un evento a cui teneva moltissimo.

Con lui la vita non è stata generosa. Il destino lo ha stoppato troppo presto, quando, 14 anni fa, si è schiantato in autostrada. Un incidente dalla dinamica incerta, ma dall'esito tremendo. Giovanni ha lottato come un leone. Ha superato operazioni in serie, è entrato ed uscito dal coma più profondo. Ha ripreso nel tempo una certa normalità, ma non poteva più fare il giornalista di strada. Un freno alla sua voglia di vivere e lavorare, che lui non riusciva ad accettare. Fino all'ultimo ha sempre sognato di tornare al suo mestiere, continuava a scrivere, soprattutto per sé e per le adorate figlie. Progettava nuovi giornali, sognava scoop, ricordava quelli che aveva messo a segno in gioventù. Era un giornalista dentro.

Vittorio Pierobon

