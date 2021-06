Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOROMA Soltanto la settimana scorsa era sul palco in piazza a Roma per dare il suo sostegno ai lavoratori della Whirlpool di Napoli: «Non possiamo correre rischio che da luglio voi siate licenziati». Guglielmo Epifani aveva promesso il suo impegno anche per questa ennesima battaglia, nelle vesti di parlamentare. Lo aveva fatto come era suo solito, con parole chiare, determinate ma senza urla. Era la sua cifra anche durante la lunga...