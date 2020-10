IL LUTTO

ROMA È stato un corpo a corpo tra Jole e il tumore, tra la politica e la malattia. Sembravano aver vinto loro, la Santelli e la sua strabordante passione per l'impegno pubblico, e invece di colpo il cancro a cui lei dava del tu - «Stai un po' buono, eh...» - ha voluto vendicarsi della sfida che Jole gli aveva lanciato senza alcuna paura. Quasi con sfrontatezza. Così: «Il tumore mi ha dato più coraggio su tutto. Mi ha dato la forza anche di accettare - questo disse quando decise di correre per la presidenza regionale calabrese - una prova che sarà durissima. Ma io so di fare quello che devo e quello che è giusto». E la sua ultima campagna elettorale, che l'ha resa governatrice, è stata un costante inno alla vita.

L'oncologo le aveva dato il via libera e lei è partita. Così: «La malattia mi ha tolto la paura e mi ha reso una persona libera». La sua unica paura era quella d'ingrassare. Ma non si perdeva una cena elettorale tra nduja e altre prelibatezze local, anche se le medicine a volte la fiaccavano, il cortisone la gonfiava, la voce spesso diventava quasi un sibilo, e quelle maledette metastasi che erano partite dalle ovaie le teneva a bada ma non la lasciavano mai. Andava, nella sua ultima battaglia ma da tanti anni la malattia l'aveva colpita e lei non nascondeva né censurava i segni fisici che le provocava, su e giù per le sue terre, malata ma malata anche di politica, e fino nei posti più impervi s'inerpicava. A Gambarie sull'Aspromonte una sera si mise a guardare il firmamento e disse pensando forse più alle sue sorti esistenziali che a quelle politiche, anche se le cose in lei coincidevano: «Pure le stelle stanno dalla mia parte».

LEI, PREVITI, PERA

Era un tipo così la Santelli, che ora è morta, a 51 anni, e c'è un diluvio di commozione da parte di tutti perché sarà stata pure previtiana - aggettivo che corrisponde a ruvidezza e a iper-berlusconismo d'assalto - ma il profilo pubblico non corrispondeva all'empatia personale, a quel gusto sorridente da donna del Sud, a un modo di fare nei rapporti e nei ragionamenti mai contundente. Perciò l'amavano tutti, anche quelli che da sinistra ne attaccavano l'assoluta fedeltà berlusconiana che ha attraversato cinque legislature - era una simpatica ragazzona calabrese quando entrò per la prima volta a Montecitorio, fresca di praticantato allo studio Previti e poi fu lei a dare i primi rudimenti di diritto allo storico della scienza Marcello Pera diventato responsabile giustizia degli azzurri - e non ha mostrato cedimenti negli anni della lotta dura del berlusconismo chiodato contro le procure, negli scontri sulle leggi ad personam e sugli scudi penali. Il tutto vissuto da due volte sottosegretaria alla Giustizia.

La corazza anti-pm non riusciva a nascondere l'affabilità e una passione politica non banale. Quella che oggi, ma non da oggi, le riconoscono tutti. Venerazione per Berlusconi, che ieri era sconvolto fino alle lacrime. E l'amicizia vera con Francesca Pascale. «Per la prima volta cara Jole - ha detto su Instagram ieri l'ex fidanzata di Silvio parlandole come fosse ancora viva - in quindici anni mi hai spezzato il cuore. Non ho parole, non riesco a pensare a niente se non al suono delle nostre chiacchierate. Quanto parlavamo!». E ancora: «Ci davamo forza l'una con l'altra. Io sempre dalla tua parte e tu sempre dalla mia».

I farmaci molto aggressivi l'hanno portata via con un infarto nella notte. Poche ore dopo aver partecipato a una riunione per la sua Calabria. E c'è da chiedersi: può una politica così importante e così malata dormire sola in casa? E comunque: «La malattia - diceva - per un politico è un arricchimento. Io mi sono aperta ancora di più ai problemi degli altri».

ALL'ASILO

Era una tosta Jole e insieme dolce. Bastava vederla al mattino, alla scuola materna Rossello su via Flaminia. Accompagnava talvolta la nipotina, e le restava attaccata. Come una mamma, la mamma che purtroppo non è potuta essere e la colpa è sempre di quel maledetto.

Mario Ajello

