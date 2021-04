Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOLa sua vita è stata un costante sberleffo al politically correct. Provocatrice, trasgressiva, anticonformista, Fiorella Mancini ha voluto mantenere questo clichè anche dopo. Se n'è andata a 78 anni nella sua casa museo di Preganziol, tra Mestre e Treviso, e si è «trasferita in una little house» come annuncia nella homepage del suo sito. La piccola casa è una bara lampeggiante. Un epitaffio moderno. Sapeva che il tempo stava...