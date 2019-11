CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOCASTELFRANCO VENETO (TREVISO) Per una mattina Castelfranco si è fermata. In migliaia hanno preso parte all'ultimo saluto alla 18enne Giulia Zandarin rimasta uccisa nell'incidente di Musile di Piave mentre tornava a casa col fidanzato Alberto Antonello dopo aver festeggiato Halloween alla discoteca King's di Jesolo. Giulia se n'è andata in un attimo. Ma, e lo si è capito benissimo ieri, la sua memoria rimarrà vivida molto a lungo nei cuori e nelle menti di chi conosceva questa ragazza. «Se chiudo gli occhi ti vedo ancora -ha detto...