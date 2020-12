IL LUTTO

BOLZANO Mai chiamarla ex partigiana. «Sono rimasta partigiana tutta la vita, perché esserlo è una scelta di vita», amava dire Lidia Menapace, esponente di spicco del movimento pacifista e femminista, morta a Bolzano di Covid all'età di 96 anni. «Scompare con Lidia Brisca Menapace una figura particolarmente intensa di intellettuale e dirigente politica espressione del dibattito autentico che ha attraversato il Novecento», così il ricordo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da alcuni giorni Menapace era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. Il suo ultimo intervento in piazza risale a un anno fa, quando il 13 dicembre, in una gelida serata, a Bolzano salì sul palco delle Sardine. «Quando le piazze si riempiono è sempre un buon segno», disse soddisfatta.

Lidia Brisca era nata il 3 aprile 1924 a Novara. Da giovane era stata una staffetta: la partigiana Bruna in bicicletta portava messaggi e medicine ai ribelli piemontesi della Val d'Ossola. Appassionata di politica e femminismo, era arrivata a Bolzano nel 1952, per seguire il marito, il medico trentino Eugenio Menapace. Prima donna eletta in consiglio provinciale con la Dc, si era poi avvicinata al comunismo. Nel 2006 era stata eletta senatrice con Rifondazione.

