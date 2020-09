VENEZIA La prima Soft Power Conference si è aperta con una sessione dedicata al contrasto ai cambiamenti climatici ed all'innalzamento del livello del mare organizzata dallo Ied (Institute of European Democrats). «Il lockdown - ha detto il presidente Ied Francesco Rutelli - non ha portato alcuna reale riduzione delle emissioni che alterano il Clima. Anzi: si annuncia il via libera, in diversi paesi, all'utilizzo delle fonti più inquinanti, come il carbone. Ho un'altra preoccupazione di fondo: una minoranza di cittadini impegnati per contrastare questi rischi enormi ha di fronte una maggioranza silente, distratta, inerte. Il Soft Power diffuso richiede proposte molto concrete e pragmatiche. Una predicazione con decine di obiettivi complicati e remoti non avvicina, ma allontana la gente comune. Le nostre proposte: abolire l'uso del carbone come fonte energetica in tempi rapidi; sostituire presto il diesel per i trasporti (camion e navi); incentivare veicoli a emissioni zero e a basso standard di carbonio; supportare l'idrogeno; grandi programmi regionali di forestazione e riorganizzazione agricola; sostenere i Paesi meno sviluppati per l'adozione di queste politiche; rigenerazione urbana, per davvero; non escludere il carbon removal' dall'atmosfera. Il Covid - ha concluso Rutrelli - dimostra che malattie globali e clima non si fermano alle frontiere. Ma il tempo per le risposte è scaduto: l'Europa può fare di queste politiche, col Green Deal, uno strumento di risposta efficace alla crisi economica».

