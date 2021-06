Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIROMA Nel 2020 crescono i lavoratori domestici assunti. Nell'anno dello scoppio della pandemia - secondo i dati Inps - sono arrivati a 921 mila, in aumento per la prima volta dal 2012 (+7,5%). Sebbene gli stranieri siano ancora in netta maggioranza (68,8%), sale il numero dei lavoratori domestici italiani. Nel 2011 gli italiani che trovavano impiego nel settore erano solo il 20%, nel 2020 sono saliti al 31%. Il 52% dei domestici è...