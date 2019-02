Il libro di Renzi e i populismi: ecco perché il governo salterà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Accanto al reddito di cittadinanza, il governo populista scommette sul provvedimento denominato «Quota 100». Si tratta di una minima modifica della legge Fornero per anticipare il prepensionamento di alcune categorie, anche indipendentemente dall'aspettativa di lavoro. Trovo sbagliato che la nostra generazione debba pagare, con i contributi di oggi, le baby pensioni dei genitori, che hanno usufruito di scivoli particolarmente favorevoli per uscire dal mercato del lavoro in età ancora relativamente giovane.Ritengo altresì discutibile che,...