Il leone ancora espulso dalle tribune Poi la dedica delle pantere a Venezia

IL CASOCONEGLIANO Vincere, piangere di gioia e nel contempo pensare a chi le lacrime nelle stesse ore le sta versando perché ha perso tutto. Non una partita, ma la casa, la bottega, gli arredi. E allora, come foto ricordo di una giornata indimenticabile, alzare il vessillo col Leone di San Marco e, con quello, esprimere solidarietà e vicinanza ai veneziani colpiti dall'acqua alta. Così le Pantere dell'Imoco Conegliano hanno festeggiato sabato sera sul campo neutro milanese la vittoria sul Novara per 3-0, aggiudicandosi la Supercoppa di...