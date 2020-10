VENEZIA Il consiglio regionale del Veneto torna a riunirsi oggi a Palazzo Ferro Fini, per sostituire gli otto assessori con i primi dei non eletti. Non ci sarà però Giuseppe Pan, che subentra al padovano Roberto Marcato, in quanto obbligato alla quarantena essendo risultato positivo al coronavirus. Al momento, quello dell'ex assessore all'Agricoltura risulta l'unico caso di contagio tra i politici della Regione. Ma bisognerà vedere cosa succederà stamattina tra gli altri 58 consiglieri e assessori che dovranno sottoporsi nuovamente al tampone rapido per poter entrare al Ferro Fini. I 111 tamponi effettuati ieri mattina tra dipendenti, assistenti e giornalisti del consiglio regionale sono risultati negativi. L'annuncio l'ha dato il segretario generale Roberto Valente: «Non sono emerse situazioni critiche e domani (oggi, ndr) verranno effettuati i test sui consiglieri regionali in modo tale da garantire la massima sicurezza a quanti entreranno a palazzo Ferro Fini». E tra la seduta di giunta (alle 11) e quella del consiglio (alle 13), i consiglieri leghisti si riuniranno, convocati dal presidente Luca Zaia. Non è dato a sapere se si decideranno i due capigruppo e la scelta del coordinatore: tra i papabili la trevigiana Silvia Rizzotto (possibile speaker) e il veronese Filippo Rigo.

Al.Va.

