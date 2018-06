Il leader M5S: Salvini vuole votare subito E ai grillini serve una legislatura lunga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Abbiamo un programma di legislatura. Nessuno di noi pensa di poter attuare i punti fondamentali del programma in un anno. Invece Salvini si muove come se dovessimo tornare a votare in ottobre». I dubbi del senatore pentastellato sono gli stessi di molti suoi colleghi, e dello stesso Di Maio, che a palazzo Madama hanno appena sentito la relazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria sul Def. Nel M5S si mastica amaro per la prudenza del titolare del Mef prontamente ribattezzato «Pier Carlo Tria», in onore della...